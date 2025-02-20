В Израиле взорвались три пустых автобуса: террористы, вероятно, перепутали время детонации

В Израиле в городе Бат-Ям взорвались три пустых автобуса, полиция допускает версию теракта.

Источник: Times of Israel

Детали: В муниципалитете Бат-Яма говорят, что автобусы "чудом прибыли на парковку за мгновение до взрывов".

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Полиция заявляет, что инцидент вероятно является террористической атакой, впрочем рассматривает все варианты.

Несколько СМИ, со ссылкой на собственные источники в органах безопасности, говорят, что всего обнаружили пять взрывных устройств, которые сдетонировали или были обезврежены. Все они были оборудованы таймерами, которые должны были сработать утром в пятницу, когда автобусы выйдут на линию. Взрывчатка, скорее всего, была самодельная.

ФОТО - TIMES OF ISRAEL

Кроме того, как сообщается, что по крайней мере на одном из не подорванных устройств весом пять килограммов было написано: "Месть из Тулькарма" – город на Западном берегу реки Иордан, где ЦАХАЛ недавно провел широкомасштабную антитеррористическую операцию.

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После взрывов автобусов в Бат-Яме министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что поручил ЦАХАЛу усилить свои операции на Западном берегу реки Иордан.

С 21 января ЦАХАЛ проводит масштабное наступление на севере Западного берега реки Иордан под названием "Железная стена".