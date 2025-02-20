В Израиле взорвались три пустых автобуса: террористы, вероятно, перепутали время детонации
В Израиле в городе Бат-Ям взорвались три пустых автобуса, полиция допускает версию теракта.
Источник: Times of Israel
Детали: В муниципалитете Бат-Яма говорят, что автобусы "чудом прибыли на парковку за мгновение до взрывов".
Полиция заявляет, что инцидент вероятно является террористической атакой, впрочем рассматривает все варианты.
Несколько СМИ, со ссылкой на собственные источники в органах безопасности, говорят, что всего обнаружили пять взрывных устройств, которые сдетонировали или были обезврежены. Все они были оборудованы таймерами, которые должны были сработать утром в пятницу, когда автобусы выйдут на линию. Взрывчатка, скорее всего, была самодельная.
Кроме того, как сообщается, что по крайней мере на одном из не подорванных устройств весом пять килограммов было написано: "Месть из Тулькарма" – город на Западном берегу реки Иордан, где ЦАХАЛ недавно провел широкомасштабную антитеррористическую операцию.
После взрывов автобусов в Бат-Яме министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что поручил ЦАХАЛу усилить свои операции на Западном берегу реки Иордан.
С 21 января ЦАХАЛ проводит масштабное наступление на севере Западного берега реки Иордан под названием "Железная стена".