Рубіо заявив, що Трамп "дуже засмутився" через Зеленського

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що останні критичні заяви президента США Дональда Трампа на адресу Володимира Зеленського були пов’язані з тим, що американський президент був засмучений через дії його українського колеги.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Рубіо журналістці Кетрін Херрідж, яке публікує пресслужба Держдепу США

Деталі: На запитання, що він подумав, коли Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів", Рубіо відповів, що "Трамп дуже засмутився через президента Зеленського", зокрема через відсутність подяки за американську допомогу та відмову підписати угоду щодо українських корисних копалин.

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Пряма мова держсекретаря: "В нас була розмова з президентом Зеленським...Ми обговорили це питання про права на корисні копалини і пояснили їм: "Послухайте, ми хочемо бути з вами у спільному підприємстві – не тому, що ми намагаємося вкрасти у вашої країни, а тому, що ми вважаємо це гарантією безпеки".

Деталі: За його словами, Зеленський висловив бажання укласти цю угоду, але додав, що її "потрібно провести через законодавчий процес".

"Через два дні я прочитав, що Зеленський заявив: Я відкинув угоду, я сказав їм, що ні за що, що ми не будемо цього робити. Але на тій зустрічі все було не так. Тож ви починаєте засмучуватися через те, що хтось каже", – сказав Рубіо.

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Він зазначив, що хотів би бачити "якийсь рівень вдячності" за турботу з боку США, а не звинувачення Трампа в тому, що він "живе у світі дезінформації".

Рубіо назвав такі коментарі Зеленського "дуже контрпродуктивними".

Він також переконаний, що Трамп готовий працювати над досягненням миру, "тому що йому небайдужа доля України".

"І він сподівається, що Зеленський буде партнером у цій справі, а не кимось, хто робить повідомлення у відповідь, намагаючись запудрити нам мізки. Це не буде продуктивним", – резюмував Рубіо.

Передісторія:

За даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа спершу запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни, проте президент Володимир Зеленський відмовився підписувати документ.

Це в останні дні призвело до різких заяв з боку Трампа, який зокрема назвав Зеленського "диктатором без виборів".

Водночас нещодавно стало відомо, що США передали Україні новий варіант угоди про розробку корисних копалин, яка враховує деякі зауваження Києва і має більше шансів на укладання.

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