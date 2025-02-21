Рубио заявил, что Трамп "очень расстроился" из-за Зеленского

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что последние критические заявления президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского были связаны с тем, что американский президент был расстроен из-за действий его украинского коллеги.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Рубио журналистке Кэтрин Херридж, которое публикует пресс-служба Госдепа США

Детали: На вопрос, что он подумал, когда Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов", Рубио ответил, что "Трамп очень расстроился из-за президента Зеленского", в частности из-за отсутствия благодарности за американскую помощь и отказа подписать соглашение по украинским полезным ископаемым.

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Прямая речь госсекретаря: "У нас был разговор с президентом Зеленским... Мы обсудили этот вопрос о правах на полезные ископаемые и объяснили им: "Послушайте, мы хотим быть с вами в совместном предприятии – не потому, что мы пытаемся украсть у вашей страны, а потому, что мы считаем это гарантией безопасности".

Детали: По его словам, Зеленский выразил желание заключить это соглашение, но добавил, что его "нужно провести через законодательный процесс".

"Через два дня я прочитал, что Зеленский заявил: Я отверг соглашение, я сказал им, что ни за что, что мы не будем этого делать. Но на той встрече все было не так. Поэтому вы начинаете расстраиваться из-за того, что кто-то говорит", – сказал Рубио.

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Он отметил, что хотел бы видеть "какой-то уровень благодарности" за заботу со стороны США, а не обвинения Трампа в том, что он "живет в мире дезинформации".

Рубио назвал такие комментарии Зеленского "очень контрпродуктивными".

Он также убежден, что Трамп готов работать над достижением мира, "потому что ему небезразлична судьба Украины".

"И он надеется, что Зеленский будет партнером в этом деле, а не кем-то, кто делает сообщения в ответ, пытаясь запудрить нам мозги. Это не будет продуктивным", – резюмировал Рубио.

Предыстория:

По данным СМИ, администрация Дональда Трампа сперва предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако президент Владимир Зеленский отказался подписывать документ.

Это в последние дни привело к резким заявлениям со стороны Трампа, который в частности назвал Зеленского "диктатором без выборов".

В то же время недавно стало известно, что США передали Украине новый вариант соглашения о разработке полезных ископаемых, которое учитывает некоторые замечания Киева и имеет больше шансов на заключение.

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