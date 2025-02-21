Рубіо телефонував європейцям, щоб їх заспокоїти, після переговорів США з росіянами – NYT

Американське видання The New York Times дізналося, що держсекретар США Марко Рубіо у приватному порядку намагається заспокоїти європейські країни, які були стурбовані прямими контактами американської сторони з РФ під час зустрічі в Ер-Ріяді.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію The New York Times

Деталі: Видання посилається на підсумки телефонної розмови американського держсекретаря з посадовцями з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, які є в його розпорядженні.

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За даними видання, Рубіо намагався запевнити Європу, що переговори у Саудівській Аравії не є різким відходом від американської політики, як багато хто побоювався.

У розмові з європейськими посадовцями держсекретар зазначив, що ця зустріч була радше першим кроком у процесі, перевіркою того, чи серйозно Кремль налаштований на укладення угоди.

Рубіо сказав європейцям, що ні, адміністрація Трампа не планує нав'язувати Україні та Європі умови будь-яких двосторонніх угод з Росією.

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Він також запевнив, що адміністрація США не скасує американські санкції проти Росії без помітних змін у поведінці Москви, хоча не виключив обмежене послаблення деяких заходів, якщо росіяни почнуть робити кроки, яких прагне адміністрація.

Рубіо визнав, що адміністрація Трампа отримала чітке розуміння того, що Росія може спробувати використати переговори для того, щоб посіяти розкол на Заході або послабити свою ізоляцію на міжнародній арені.

Видання зазначає, що послання Рубіо європейським посадовцям після зустрічі в Ер-Ріяді було більш тонким і примирливим, ніж публічні заяви деяких представників команди Трампа.

Частина дзвінка була присвячена поясненню того, чому українці та європейці не були включені до переговорів в Ер-Ріяді.

Рубіо пояснив, що США пішли на це, оскільки більша частина розмови була зосереджена на двосторонніх питаннях між Сполученими Штатами і Росією.

Це включало відкриття дискусії про зняття обмежень щодо їхніх посольств, які були фактично закриті в обох країнах.

Переговори між офіційними особами США та Росії щодо зняття цих дипломатичних обмежень стали б першою перевіркою намірів Росії, зазначив Рубіо.

За його словами, невдача в переговорах щодо посольств покаже, що Кремль несерйозно ставиться до переговорів про припинення війни в Україні.

Він також сказав європейцям, що не може сказати на основі цієї однієї зустрічі, чи серйозно росіяни налаштовані на укладення мирної угоди.

Але, за його словами, вони дали достатньо ознак того, що це можливо, щоб вимагати подальших обговорень.

Рубіо завершив розмову, пообіцявши тримати союзників США в курсі подій і закликавши до єдності.

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