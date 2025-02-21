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СБУ затримала пару, яка готувала теракти в ТЦК, прокуратурі та поліції на Київщині

Українська правдаП'ятниця, 21 лютого 2025, 11:46
СБУ затримала пару, яка готувала теракти в ТЦК, прокуратурі та поліції на Київщині
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала 27-річного наркозалежного та його співмешканку, які готували теракти у будівлях прокуратури, поліції та ТЦК у Київській області. 

Джерело: СБУ

Дослівно: "Основними цілями ворога були пункти базування місцевих підрозділів поліції, ТЦК та прокуратури. Як встановило розслідування, в агентів було право обрати серед них перший "обʼєкт" для підриву. Втім, завдяки діям СБУ на випередження, теракти вдалося запобігти".

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Фото: СБУ

Деталі: За інформацією правоохоронців, російські спецслужби завербували 27-річного наркозалежного та його співмешканку, які шукали "легкі" гроші через Телеграм-канали. 

СБУ повідомляє, що пара за вказівкою російської ФСБ оселилася в хостелі під Києвом та почала готувати саморобний вибуховий пристрій. Для цього вони придбали хімічні компоненти для синтезу вибухової речовини, а також металеві болти та алюмінієву стружку. Зловмисники планували заховати вибухівку у вогнегаснику. 

 
Фото: СБУ

Далі пара мала отримати від російських кураторів геолокацію для проведення теракту. Основними цілями для цього були відділення поліції, будівлі ТЦК та прокуратури у Київській області.

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СБУ затримала зловмисників під час виготовлення вибухових компонентів. Їм повідомили про підозру в підготовці теракту та незаконному виготовленні вибухових речовин. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

СБУдиверсантиКиївська область
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