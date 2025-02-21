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Война 2025

СБУ задержала пару, которая готовила теракты в ТЦК, прокуратуре и полиции на Киевщине

Украинская правдаПятница, 21 февраля 2025, 11:46
СБУ задержала пару, которая готовила теракты в ТЦК, прокуратуре и полиции на Киевщине
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала 27-летнего наркозависимого и его сожительницу, которые готовили теракты в зданиях прокуратуры, полиции и ТЦК в Киевской области. 

Источник: СБУ

Дословно: "Основными целями врага были пункты базирования местных подразделений полиции, ТЦК и прокуратуры. Как установило расследование, у агентов было право выбрать среди них первый "объект" для подрыва. Впрочем, благодаря действиям СБУ на опережение, теракты удалось предотвратить".

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Фото: СБУ

Детали: По информации правоохранителей, российские спецслужбы завербовали 27-летнего наркозависимого и его сожительницу, которые искали "легкие" деньги через Телеграмм-каналы. 

СБУ сообщает, что пара по указанию российской ФСБ поселилась в хостеле под Киевом и начала готовить самодельное взрывное устройство. Для этого они приобрели химические компоненты для синтеза взрывчатого вещества, а также металлические болты и алюминиевую стружку. Злоумышленники планировали спрятать взрывчатку в огнетушителе. 

 
Фото: СБУ

Далее пара должна была получить от российских кураторов геолокацию для проведения теракта. Основными целями для этого были отделения полиции, здания ТЦК и прокуратуры в Киевской области.

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СБУ задержала злоумышленников во время изготовления взрывчатых компонентов. Им сообщили о подозрении в подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

СБУдиверсантыКиевская область
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