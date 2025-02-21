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Війна 2025

У Данії підтримують участь своїх військових у контингенті союзників в Україні

Марія Ємець, Альона Мазуренко П'ятниця, 21 лютого 2025, 15:44
У Данії підтримують участь своїх військових у контингенті союзників в Україні
Getty Images

Більше половини данців підтримали б участь своїх військових у потенційному контингенті союзників як складової гарантій безпеки для України.

Джерело: "Європейська правда", Bloomberg, посилаючись на опитування, опубліковане данським агентством Ritzau

Деталі: 53% респондентів вважають, що Данія має брати участь у потенційному розгортанні військових з країн-союзників України для підтримання миру. Проти висловилися 15%, і ще 32% не визначилися з відповіддю.

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66% опитаних вважають, що Україна має стати членом ЄС, а за її вступ у НАТО висловилися 68%.

Результати ґрунтуються на опитуванні 1021 респондента у період з 18 по 20 лютого, збір даних проводила компанія Voxmeter на замовлення Ritzau.

Нагадаємо, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен обережно допустила участь Данії у потенційному контингенті союзників у рамках гарантій безпеки для України, але дала зрозуміти, що дуже багато залежить від конкретних деталей.

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Раніше видання The Washington Post неофіційно дізналося, що Європа готова потенційно відправити в Україну до 30 тисяч військових, з яких близько третини готова виставити Франція. 

Публічно про готовність чи потенційну готовність до такого кроку заявляли Британія та Швеція. 

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ДаніяопитуванняЗбройні сили
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