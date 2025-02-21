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Війна 2025

Служба в тилу або непридатність за $1600 з людини: викрили керівника райадміністрації

Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 лютого 2025, 15:56
Служба в тилу або непридатність за $1600 з людини: викрили керівника райадміністрації
Віктор Паламарчук. фото Хмельницької РДА

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з поліцією та СБУ затримали виконувача обов’язків голови Хмельницької районної адміністрації, якого підозрюють в організації схеми, за якою військовозобов’язані за гроші могли отримати статус обмежено придатних.

Джерело: ДБР, Нацполіція, Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Західного регіону, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про Віктора Паламарчука.

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За даними слідства, керівник райадміністрації входив до складу комісії щодо оформлення відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації у Хмельницькому ОМ ТЦК та СП.

Наприкінці 2024 року до нього звернувся місцевий підприємець, який хотів дізнатися про процедуру бронювання своїх працівників. Його компанія займається встановленням систем газо- та водопостачання, опалення та водовідведення.

Чиновник повідомив, що наразі бронювання призупинене, однак запропонував альтернативний варіант. Він сказав, що має "необхідні зв’язки" для визнання працівників обмежено придатними, що дозволить їм уникнути мобілізації. Вартість такої "послуги" становила 1,6 тисячі доларів США за людину.

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Для цього підприємець мав надати медичні документи своїх працівників, які посадовець передав би голові військово-лікарської комісії при Хмельницькому ТЦК та СП. Надалі у військово-облікових документах з’являлася б відмітка про придатність лише до несення служби у тилових підрозділах.

Отримавши документи одного з працівників підприємства, посадовець заявив, що для отримання потрібного висновку необхідно "домалювати" діагноз. Він також запевнив, що знайде лікаря, який оформить усі потрібні довідки.

18 лютого ДБР затримало посадовця під час отримання 1,6 тис. доларів США за "оформлення" статусу обмежено придатного.

 

Йому повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання про обрання посадовцю запобіжного заходу та відсторонення його від виконання обов’язків.

Розслідування триває, слідчі встановлюють повне коло осіб, причетних до схеми.

ухилянтикорупціяХмельниччинаДБР
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