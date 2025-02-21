Служба в тылу или непригодность за $1600 с человека: разоблачен руководитель райадминистрации

Работники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с полицией и СБУ задержали исполняющего обязанности председателя Хмельницкой районной администрации, которого подозревают в организации схемы, по которой военнообязанные за деньги могли получить статус ограниченно годных.

Источник: ГБР, Нацполиция, Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, речь идет о Викторе Паламарчуке.

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По данным следствия, руководитель райадминистрации входил в состав комиссии по оформлению отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации в Хмельницком ОМ ТЦК и СП.

В конце 2024 года к нему обратился местный предприниматель, который хотел узнать о процедуре бронирования своих работников. Его компания занимается установкой систем газо- и водоснабжения, отопления и водоотведения.

Чиновник сообщил, что сейчас бронирование приостановлено, однако предложил альтернативный вариант. Он сказал, что имеет "необходимые связи" для признания работников ограниченно годными, что позволит им избежать мобилизации. Стоимость такой "услуги" составляла 1,6 тысячи долларов США за человека.

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Для этого предприниматель должен был предоставить медицинские документы своих работников, которые чиновник передал бы председателю военно-врачебной комиссии при Хмельницком ТЦК и СП. В дальнейшем в военно-учетных документах появлялась бы отметка о пригодности только к несению службы в тыловых подразделениях.

Получив документы одного из работников предприятия, чиновник заявил, что для получения нужного заключения необходимо "дорисовать" диагноз. Он также заверил, что найдет врача, который оформит все необходимые справки.

18 февраля ГБР задержало чиновника во время получения 1,6 тыс. долларов США за "оформление" статуса ограниченно годного.

Ему сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения и отстранении его от исполнения обязанностей.

Расследование продолжается, следователи устанавливают полный круг лиц, причастных к схеме.