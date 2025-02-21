"Ось хто диктатор": улюблена газета Трампа вийшла зі спецроз’ясненням для президента США

Путін і Трамп на полях саміту G-20 у 2019 році. фото AFP via Getty Images

Американське консервативне видання The New York Post, яке полюбляє читати президент США Дональд Трамп, вийшло із матеріалом на передовиці, в якому пояснено, що справжнім диктатором є правитель держави-агресора Росії Володимир Путін.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Номер The New York Post за 21 лютого вийшов із великим портретом Путіна на передовиці та заголовком: "Президенте Трамп: ось хто диктатор".

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У самому матеріалі, що вийшов у форматі колонки авторства Дугласа Мюррея, опубліковані "10 фактів про українсько-російську війну, які ми ігноруємо на свій страх і ризик".

Фактом номер один відзначено, що Володимир Путін розпочав цю війну, "незважаючи на те, що Трамп сказав кілька днів тому".

Автор зауважує, що Трамп абсолютно правий, що війна "ніколи не мала починатися", але підкреслює, що війну почав Путін, а не Зеленський.

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Мюррей також наголошує, що диктатром є Путін.

"Путін править Росією залізним кулаком КДБ відтоді, як прийшов до влади у 1999 році. Він безжально придушив незалежні ЗМІ, поклав край вільним і чесним виборам, розгромив громадянське суспільство і вбивав своїх політичних опонентів. І не лише в Росії, але й по всьому світу. Люди, які живуть в Росії і висловлюють будь-яку опозицію до війни, опиняються у в'язницях", – йдеться у матеріалі.

Натомість Зеленський, підкреслює автор, не диктатор, а політик, який переміг на президентських виборах 2019 року, що були відносно вільними і чесними.

"Його рейтинг схвалення становить 57%, а не 4%, про які заявляв Трамп. На відміну від Росії, в Україні є активні незалежні засоби масової інформації, які притягують уряд до відповідальності – незважаючи на твердження про протилежне з боку інтернет-тролів і російських ботів", – наголошено у публікації.

"Незалежно від того, переоберуть Зеленського в Україні чи ні, Путін завжди буде переобраний в Росії. Тому що його вибори – це шахрайство, шоу. Путін не виграв жодних вільних і чесних виборів у своєму житті. Тому що він їх не проводить", – додає автор.

У 2017 році повідомлялося, що New York Post є улюбленою газетою Дональда Трампа, який підтримує часті контакти з її власником Мердоком.

Що передувало: Володимир Зеленський, відповідаючи на заяви Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%, зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Після цього Трамп назвав президента України диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.

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