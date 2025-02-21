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Війна 2025

Україна й США всю ніч вели переговори про корисні копалини – ЗМІ

Христина Бондарєва, Євген КізіловП'ятниця, 21 лютого 2025, 17:31
Україна й США всю ніч вели переговори про корисні копалини – ЗМІ
фото: kolderal

Посадовці США та України протягом усієї ночі до самого ранку п'ятниці вели перемовини щодо угоди про українські надра.

Джерело: видання Axios із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, пише "Європейська правда"

Деталі: Посадовці адміністрації Трампа та деякі представники українського уряду тиснуть на президента Володимира Зеленського, щоб він пішов на угоду.

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Співрозмовники видання сказали, що рішення тепер за Зеленським. Вони обоє висловили занепокоєння, що американсько-українська криза може поглибитися, якщо він відхилить пропозицію. Американський посадовець назвав це вирішальним моментом для українців.

Зеленський відхилив початкову пропозицію США, представлену міністром фінансів Скоттом Бессентом у Києві, яка дала б США 50% усіх доходів від видобутку. Зеленський мав занепокоєння щодо деяких положень угоди, а також щодо того, що вона не передбачала жодних гарантій безпеки для України. 

На початку цього тижня американська сторона повернулася з "покращеною" пропозицією, а тепер внесла додаткові зміни. Точні умови нинішньої американської пропозиції не є відомими.

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Адміністрація Трампа надіслала Україні останню версію угоди про надра у четвер ввечері, повідомив виданню американський посадовець, який бере участь у переговорах, а також джерело з безпосереднім доступом до інформації.

Американський посадовець сказав, що змінена версія угоди спрямована на "виправлення ситуації" між США та Україною. За словами посадовця, Трамп уповноважив члена уряду США – не Бессента – зробити нову пропозицію. 

Спецпосланець США Кіт Келлогг, який продовжує перебувати у Києві, написав у п'ятницю у соцмережі Х (Twitter), що у нього був "довгий і насичений день з вищим керівництвом України", описуючи "широкі і позитивні дискусії" із Зеленським. Він назвав Зеленського "завзятим і мужнім лідером нації, що перебуває у стані війни".

Слова, які використав Келлог, разюче відрізняються від характеристики Трампа, який назвав Зеленського "диктатором без виборів".

Читайте також: Трамп звинувачує Україну: які наслідки матиме новий ультиматум президента США.

СШАУкраїнапереговори
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