Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Британський прем'єр на зустрічі з Трампом омине згадку його суперечливих заяв про Україну

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 21 лютого 2025, 23:24
Британський прем'єр на зустрічі з Трампом омине згадку його суперечливих заяв про Україну
Кір Стармер. Фото: Getty Images

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом не буде згадувати суперечливі коментарі останнього про Україну та про Володимира Зеленського.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: За словами неназваного представника британського уряду, Стармер на зустрічі з Трампом прагнутиме "зосередитися на майбутньому, а не відновлювати суперечки, що виникли в останні дні".

Реклама:

"Якщо президент запитає нашу думку, ми її висловимо, відповідно до заяв, які ми зробили. Але завжди краще зосередитися на майбутньому, ніж намагатися повернутися до аргументів минулого", – додав він.

Інший посадовець Британії підкреслив, що Стармер буде дотримуватись принципово іншого підходу, ніж президент Франції Емманюель Макрон – який хоче закликати Трампа не виявляти слабкості перед Путіним.

"Макрон буде там представляти Європейський Союз. Наша роль дещо інша – ми хочемо відігравати роль моста між США і Європою", – пояснив логіку Лондона співрозмовник журналістів.

РЕКЛАМА:

Ці коментарі відображають ширший підхід Стармера до роботи з Трампом, який полягає в тому, щоб уникати коментування його частих суперечок і замість цього зосередитися на цілях захисту України та уникнення торговельних тарифів.

Поїздка Стармера відбувається в той час, коли європейські лідери висловлюють занепокоєння тим, що вони залишилися осторонь переговорів між США і Росією, а також тоном нещодавніх висловлювань Трампа про Україну.

Прем’єр-міністр Британії раніше став на захист президента України Володимира Зеленського на тлі того, як Трамп назвав його "диктатором".

За інформацією ЗМІ, британський прем’єр також привезе американському президенту план розгортання в Україні менше ніж 30 тисяч європейських військових, аби спробувати забезпечити американський захист для розгортання.

Велика БританіяТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У пійманого на хабарі ексглави Тернопільської облради знайшли незадекларовані мільйони
відео, фотоПольський міністр привіз у США збитий в Україні "Шахед"
Опитування: 65% українців довіряють Зеленському, але ще більше – Залужному
Путін наказав підготуватись до повернення західних компаній в РФ – FT
фото, відеоВ Одесі підірвали авто військового прокурора: підозрюваного затримали "по гарячих слідах"
Трамп заявив, що Зеленський "не дуже важливий" на мирних переговорах
Усі новини...
Велика Британія
Британська розвідка: Росія змушує мобілізованих підписувати безстрокові контракти через втрати
Британія не бачить прагнення Росії до миру – міністр
Міністр оборони Британії порівняв Зеленського з Черчиллем після заяв Трампа
Останні новини
01:43
Внаслідок російської дронової атаки на Київщині загинув черговий залізничного переїзду
00:50
Трамп: Зеленському та Путіну потрібно "об'єднатися" для завершення війни – DW
00:24
ЗМІ: у Німеччині викрили ще одну спробу диверсії на військовому кораблі
23:48
Генштаб: Ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку, там 29 штурмів
23:35
Росія запустила ударні безпілотники: в Києві працювала ППО
23:24
Британський прем'єр на зустрічі з Трампом омине згадку його суперечливих заяв про Україну
23:12
Новини економіки 21 лютого: РФ може віддати заморожені активи, "військова цензура" на видатки
22:58
Зеленський: Команди України та США працюють над проєктом угоди
22:48
У Берліні чоловіка важко поранили біля меморіалу Голокосту, нападника шукають
22:40
Російські війська атакували об’єкти інфраструктури на Сумщині
Усі новини...
Реклама:
Реклама: