Британський прем'єр на зустрічі з Трампом омине згадку його суперечливих заяв про Україну

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом не буде згадувати суперечливі коментарі останнього про Україну та про Володимира Зеленського.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: За словами неназваного представника британського уряду, Стармер на зустрічі з Трампом прагнутиме "зосередитися на майбутньому, а не відновлювати суперечки, що виникли в останні дні".

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"Якщо президент запитає нашу думку, ми її висловимо, відповідно до заяв, які ми зробили. Але завжди краще зосередитися на майбутньому, ніж намагатися повернутися до аргументів минулого", – додав він.

Інший посадовець Британії підкреслив, що Стармер буде дотримуватись принципово іншого підходу, ніж президент Франції Емманюель Макрон – який хоче закликати Трампа не виявляти слабкості перед Путіним.

"Макрон буде там представляти Європейський Союз. Наша роль дещо інша – ми хочемо відігравати роль моста між США і Європою", – пояснив логіку Лондона співрозмовник журналістів.

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Ці коментарі відображають ширший підхід Стармера до роботи з Трампом, який полягає в тому, щоб уникати коментування його частих суперечок і замість цього зосередитися на цілях захисту України та уникнення торговельних тарифів.

Поїздка Стармера відбувається в той час, коли європейські лідери висловлюють занепокоєння тим, що вони залишилися осторонь переговорів між США і Росією, а також тоном нещодавніх висловлювань Трампа про Україну.

Прем’єр-міністр Британії раніше став на захист президента України Володимира Зеленського на тлі того, як Трамп назвав його "диктатором".

За інформацією ЗМІ, британський прем’єр також привезе американському президенту план розгортання в Україні менше ніж 30 тисяч європейських військових, аби спробувати забезпечити американський захист для розгортання.