Британский премьер на встрече с Трампом обойдет упоминание его противоречивых заявлений об Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с президентом США Дональдом Трампом не будет вспоминать противоречивые комментарии последнего об Украине и ее президента Владимира Зеленского.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: По словам неназванного представителя британского правительства, Стармер на встрече с Трампом будет стремиться "сосредоточиться на будущем, а не восстанавливать споры, возникшие в последние дни".

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"Если президент спросит наше мнение, мы его выскажем, в соответствии с заявлениями, которые мы сделали. Но всегда лучше сосредоточиться на будущем, чем пытаться вернуться к аргументам прошлого", – добавил он.

Другой чиновник Британии подчеркнул, что Стармер будет придерживаться принципиально иного подхода, чем президент Франции Эмманюэль Макрон – который хочет призвать Трампа не проявлять слабости перед Путиным.

"Макрон будет там представлять Европейский Союз. Наша роль несколько иная – мы хотим играть роль моста между США и Европой", – пояснил логику Лондона собеседник журналистов.

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Эти комментарии отражают более широкий подход Стармера к работе с Трампом, который заключается в том, чтобы избегать комментирования его частых споров и вместо этого сосредоточиться на целях защиты Украины и избежания торговых тарифов.

Поездка Стармера происходит в то время, когда европейские лидеры выражают обеспокоенность тем, что они остались в стороне от переговоров между США и Россией, а также тоном недавних высказываний Трампа об Украине.

Премьер-министр Британии ранее встал на защиту президента Украины Владимира Зеленского на фоне того, как Трамп назвал его "диктатором".

По информации СМИ, британский премьер также привезет американскому президенту план развертывания в Украине менее 30 тысяч европейских военных, чтобы попытаться обеспечить американскую защиту для развертывания.