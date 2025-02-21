Генштаб: Ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку, там 29 штурмів

Від початку доби 21 лютого на фронті відбулось 80 бойових зіткнень, з них 29 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 21 лютого

Дослівно: "З початку доби відбулося 80 бойових зіткнень, противник завдав одного ракетного та 43 авіаційних ударів із застосуванням двох ракет та 53 КАБ, 1128 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад чотири тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння".

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Деталі: На Харківському напрямку наші захисники відбили один штурм російських загарбників в районі Вовчанська, ще одне боєзіткнення триває до цього часу. Крім того, противник завдав авіаудару по населеному пункту Золочів.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Загризового. Одне боєзіткнення триває.

Сім разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись вперед неподалік населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Терни, Ямполівка та Колодязі. Дотепер тривають два боєзіткнення.

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На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають три ворожі спроби просунутись вперед поблизу населеного пункту Васюківка.

Ворог дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби в районах Торецька та Диліївки наші захисники відбили два ворожі штурми, ще сім атак досі тривають.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня наші оборонці відбили 29 штурмових та наступальних дій противника. Найбільша активність російських окупантів – в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Піщане, Сергіївка, Андріївка, Улакли, Удачне, Надіївка та Молодецьке. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Гродівка, Лисівка, Мирноград та Новоолександрівка.

На Новопавлівському напрямку зупинено п’ять штурмів противника, загарбники намагалися прорвати оборонні рубежі українських підрозділів в районах Костянтинополя та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Новопіль та Гуляйполе.

Поблизу населених пунктів Щербаки та П’ятихатки на Оріхівському напрямку дотепер тривають три ворожі атаки.

Чотирнадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, крім того, ворог завдав 17 авіаційних ударів (24 КАБ) та здійснив 368 артилерійських обстрілів (три з них – із РСЗВ).