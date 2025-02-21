Генштаб: Враг интенсивно атакует на Покровском направлении, там 29 штурмов

С начала суток 21 февраля на фронте состоялось 80 боевых столкновений, из них 29 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 21 февраля

Дословно: "С начала суток произошло 80 боевых столкновений, противник нанес один ракетный и 43 авиационных ударов с применением двух ракет и 53 КАБ, 1128 ударов дронами-камикадзе и совершил более четырех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения".

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Детали: На Харьковском направлении наши защитники отбили один штурм российских захватчиков в районе Волчанска, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме того, противник нанес авиаудар по населенному пункту Золочев.

На Купянском направлении противник пять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Загрызово. Одно боестолкновение продолжается.

Семь раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вперед недалеко от населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Терны, Ямполовка и Колодязи. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

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На Краматорском направлении Силы обороны отражают три вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенного пункта Васюковка.

Враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток в районах Торецка и Дилиевки наши защитники отбили два вражеских штурма, еще семь атак до сих пор продолжаются.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня наши защитники отбили 29 штурмовых и наступательных действий противника. Наибольшая активность российских оккупантов - в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Свиридоновка, Проминь, Песчаное, Сергеевка, Андреевка, Улаклы, Удачное, Надиевка и Молодецкое. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Гродовка, Лысовка, Мирноград и Новоалександровка.

На Новопавловском направлении остановлено пять штурмов противника, захватчики пытались прорвать оборонительные рубежи украинских подразделений в районах Константинополя и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении авиационные удары неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Новополь и Гуляйполе.

Вблизи населенных пунктов Щербаки и Пятихатки на Ореховском направлении до сих пор продолжаются три вражеские атаки.

Четырнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, кроме того, враг нанес 17 авиационных ударов (24 КАБ) и совершил 368 артиллерийских обстрелов (три из них – из РСЗО).