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Война 2025

Агентство АР, которое не называет Мексиканский залив «Американским», судится против Белого дома

Олег Павлюк, Станислав ПогориловСуббота, 22 февраля 2025, 10:36
Агентство АР, которое не называет Мексиканский залив «Американским», судится против Белого дома
Фото: Getty images

Агентство Associated Press подало в суд на администрацию Дональда Трампа за отстранение от участия в президентских мероприятиях из-за отказа называть Мексиканский залив Американским.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NPR

Детали: AP заявляет, что его руководство рекомендует журналистам и новостным организациям, которые используют его материалы, использовать историческое название залива, но также признает утвержденное в США название.

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"Пресса и все люди в Соединенных Штатах имеют право выбирать собственные слова и не подвергаться репрессиям со стороны правительства. Конституция не позволяет правительству контролировать язык. Разрешение на такой правительственный контроль и репрессии является угрозой для свободы каждого американца", - говорится в иске агентства.

Там отмечается, что АР запрещен доступ к мероприятиям в Овальном кабинете, самолету Air Force One, частному имению Трампа в Мар-а-Лаго и другим местам, куда допускают репортеров с удостоверениями журналистов Белого дома.

Белый дом в заявлении NPR категорически отверг аргументы AP, назвав дело "несерьезным и безумным", а репортеров агентства – идеологически заангажированными.

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"Они явно страдают тяжелым, губительным случаем синдрома безумия от Трампа, который прогнил их мозги размером с арахис", – заявил NPR представитель Белого дома Стивен Чунг.

Что предшествовало: Министерство внутренних дел США 24 января издало распоряжение об изменении нескольких географических наименований, в частности Мексиканского залива на Американский.

СШАСМИсуд
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