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Синоптики прогнозують морози до 18° і ожеледицю

Станіслав ПогоріловСубота, 22 лютого 2025, 12:45
Синоптики прогнозують морози до 18° і ожеледицю
Фото: Getty images

За прогнозами синоптиків, в Україні у неділю та понеділок, 23 та 24 лютого, без опадів, лише вдень у східних областях місцями невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У неділю прогнозується вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура вночі 13 - 18° морозу, у північних областях місцями 21 - 23° морозу, у західних областях та в Криму 8 - 13° морозу; вдень 1 - 6° морозу, у західних областях 0-5° тепла.

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В Києві 23 лютого без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 13 - 15° морозу, вдень 1 - 3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, в Києві 23 лютого найвища температура була +11,9°С в 2016 році, найнижча -21,7°С в 1945 році.

В понеділок в Україні вітер північний, на заході країни переважно південний, 3 - 8 м/с. Температура вночі 8-13° морозу (у північно-східних областях 11 - 16°, в західних та південних областях 5-10° морозу); вдень від 3° морозу до 2° тепла, в західних областях 1-6° тепла, у східних областях 1-6° морозу.

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В Києві без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень близько 0°.

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