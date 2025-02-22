Синоптики прогнозируют морозы до 18° и гололедицу

По прогнозам синоптиков, в Украине в воскресенье и понедельник, 23 и 24 февраля, без осадков, лишь днем в восточных областях местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В воскресенье прогнозируется ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура ночью 13 - 18° мороза, в северных областях местами 21 - 23° мороза, в западных областях и в Крыму 8 - 13° мороза; днем 1 - 6° мороза, в западных областях 0-5° тепла.

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В Киеве 23 февраля без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 13 - 15° мороза, днем 1 - 3° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в Киеве 23 февраля самая высокая температура была +11,9°С в 2016 году, самая низкая -21,7°С в 1945 году.

В понедельник в Украине ветер северный, на западе страны преимущественно южный, 3 - 8 м/с. Температура ночью 8-13° мороза (в северо-восточных областях 11 - 16°, в западных и южных областях 5-10° мороза); днем от 3° мороза до 2° тепла, в западных областях 1-6° тепла, в восточных областях 1-6° мороза.

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В Киеве без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 10-12° мороза, днем около 0°.