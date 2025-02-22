Spiegel: "Скепсис" Італії та Франції став на заваді масштабному пакету допомоги Україні від ЄС

Німецька газета Spiegel від джерел у дипломатичних колах дізналася про труднощі з погодженням багатомільярдного пакета військової підтримки України на рівні Європейського Союзу частково викликана скептичним ставленням з боку Італії та Франції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: За інформацією Spiegel, представники Франції та Італії висловили скептицизм стосовно можливості надати значне фінансування на допомогу Києву через великий державний борг.

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Крім того, пише газета, лідери Італії та Франції Джорджа Мелоні та Емманюель Макрон прагнуть відігравати провідну роль у переговорах зі США від імені Євросоюзу, тоді як пропозиція нового пакета – яка виходила від топдипломатка ЄС Каї Каллас – цій амбіції суперечить.

Також Spiegel пише, що проти схвалення пакета допомоги Україні виступили Угорщина та Словаччина, але їхня опозиція "відіграє другорядну роль", оскільки пакет, найімовірніше, ухвалять від імені охочих держав-членів, а не всього ЄС.

Передісторія:

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