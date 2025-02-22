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Війна 2025

Spiegel: "Скепсис" Італії та Франції став на заваді масштабному пакету допомоги Україні від ЄС

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловСубота, 22 лютого 2025, 14:45
Spiegel: Скепсис Італії та Франції став на заваді масштабному пакету допомоги Україні від ЄС
Фото: Getty Images

Німецька газета Spiegel від джерел у дипломатичних колах дізналася про труднощі з погодженням багатомільярдного пакета військової підтримки України на рівні Європейського Союзу частково викликана скептичним ставленням з боку Італії та Франції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: За інформацією Spiegel, представники Франції та Італії висловили скептицизм стосовно можливості надати значне фінансування на допомогу Києву через великий державний борг.

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Крім того, пише газета, лідери Італії та Франції Джорджа Мелоні та Емманюель Макрон прагнуть відігравати провідну роль у переговорах зі США від імені Євросоюзу, тоді як пропозиція нового пакета – яка виходила від топдипломатка ЄС Каї Каллас – цій амбіції суперечить.

Також Spiegel пише, що проти схвалення пакета допомоги Україні виступили Угорщина та Словаччина, але їхня опозиція "відіграє другорядну роль", оскільки пакет, найімовірніше, ухвалять від імені охочих держав-членів, а не всього ЄС.

Передісторія:

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  • Раніше єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс підтвердив повідомлення ЗМІ про європейський пакет допомоги Україні, про який можуть оголосити у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.
  • Конкретні суми, на які буде виділятися військова допомога, будуть визначені після дискусії голів МЗС держав ЄС у понеділок, 24 лютого, дізналась раніше "ЄвроПравда".
  • До пакета, за даними "ЄвроПравди", увійдуть артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони та ракети до них, а також підготовка, бойове оснащення та відновлення спроможності українських бригад.

ІталіяФранціядопомога Україні
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