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Война 2025

Spiegel: "Скепсис" Италии и Франции помешал масштабному пакету помощи Украине от ЕС

Олег Павлюк, Станислав ПогориловСуббота, 22 февраля 2025, 14:45
Spiegel: Скепсис Италии и Франции помешал масштабному пакету помощи Украине от ЕС
Фото: Getty Images

Немецкая газета Spiegel от источников в дипломатических кругах узнала о трудностях с согласованием многомиллиардного пакета военной поддержки Украины на уровне Европейского Союза частично вызвана скептическим отношением со стороны Италии и Франции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: По информации Spiegel, представители Франции и Италии выразили скептицизм относительно возможности предоставить значительное финансирование на помощь Киеву из-за большого государственного долга.

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Кроме того, пишет газета, лидеры Италии и Франции Джорджа Мелони и Эмманюэль Макрон стремятся играть ведущую роль в переговорах с США от имени Евросоюза, тогда как предложение нового пакета - которое исходило от топ-дипломата ЕС Каи Каллас - этой амбиции противоречит.

Также Spiegel пишет, что против одобрения пакета помощи Украине выступили Венгрия и Словакия, но их оппозиция "играет второстепенную роль", поскольку пакет, скорее всего, примут от имени желающих государств-членов, а не всего ЕС.

Предыстория:

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  • Ранее еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс подтвердил сообщения СМИ о европейском пакете помощи Украине, о котором могут объявить в третью годовщину полномасштабного вторжения России.
  • Конкретные суммы, на которые будет выделяться военная помощь, будут определены после дискуссии глав МИД государств ЕС в понедельник, 24 февраля, узнала ранее "ЕвроПравда".
  • В пакет, по данным "ЕвроПравды", войдут артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны и ракеты к ним, а также подготовка, боевое оснащение и восстановление способности украинских бригад.

ИталияФранцияпомощь Украине
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