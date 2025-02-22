Spiegel: "Скепсис" Италии и Франции помешал масштабному пакету помощи Украине от ЕС

Немецкая газета Spiegel от источников в дипломатических кругах узнала о трудностях с согласованием многомиллиардного пакета военной поддержки Украины на уровне Европейского Союза частично вызвана скептическим отношением со стороны Италии и Франции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: По информации Spiegel, представители Франции и Италии выразили скептицизм относительно возможности предоставить значительное финансирование на помощь Киеву из-за большого государственного долга.

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Кроме того, пишет газета, лидеры Италии и Франции Джорджа Мелони и Эмманюэль Макрон стремятся играть ведущую роль в переговорах с США от имени Евросоюза, тогда как предложение нового пакета - которое исходило от топ-дипломата ЕС Каи Каллас - этой амбиции противоречит.

Также Spiegel пишет, что против одобрения пакета помощи Украине выступили Венгрия и Словакия, но их оппозиция "играет второстепенную роль", поскольку пакет, скорее всего, примут от имени желающих государств-членов, а не всего ЕС.

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