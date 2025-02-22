В Одесі чоловік вистрілив у військового ТЦК під час перевірки документів - поліція

В Одесі у суботу чоловік під час перевірки документів військовослужбовцями ТЦК та СП розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових, здійснив декілька пострілів у його бік та втік. Згодом правопорушника затримали.

Джерело: поліція Одеської області у Facebook

Дослівно: "Подія сталася сьогодні, 22 лютого, на вулиці Італійський бульвар. Попередньо встановлено, що 28-річний житель Березівського району розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки документів.

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Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї, попередньо, травматичної дії, після чого втік".

Деталі: Повідомляється, що потерпілий доправлений до медичного закладу.

Правопорушника затримали оперативники територіального підрозділу поліції. Чоловіка передано слідчим СБУ.