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Війна 2025

В Одесі чоловік вистрілив у військового ТЦК під час перевірки документів - поліція

Станіслав ПогоріловСубота, 22 лютого 2025, 15:21
В Одесі чоловік вистрілив у військового ТЦК під час перевірки документів - поліція
Фото: поліція Одеської області

В Одесі у суботу чоловік під час перевірки документів військовослужбовцями ТЦК та СП розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових, здійснив декілька пострілів у його бік та втік. Згодом правопорушника затримали.

Джерело: поліція Одеської області у Facebook

Дослівно: "Подія сталася сьогодні, 22 лютого, на вулиці Італійський бульвар. Попередньо встановлено, що 28-річний житель Березівського району розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки документів.

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Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї, попередньо, травматичної дії, після чого втік".

 

Деталі: Повідомляється, що потерпілий доправлений до медичного закладу.

 

Правопорушника затримали оперативники територіального підрозділу поліції. Чоловіка передано слідчим СБУ.

ТЦКОдесанадзвичайна подія
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