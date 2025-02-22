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Война 2025

В Одессе мужчина выстрелил в военного ТЦК во время проверки документов – полиция

Станислав ПогориловСуббота, 22 февраля 2025, 15:21
В Одессе мужчина выстрелил в военного ТЦК во время проверки документов – полиция
Фото: полиция Одесской области

В Одессе в субботу мужчина во время проверки документов военнослужащими ТЦК и СП распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных, произвел несколько выстрелов в его сторону и скрылся. Впоследствии правонарушителя задержали.

Источник: полиция Одесской области в Facebook

Дословно: "Происшествие произошло сегодня, 22 февраля, на улице Итальянский бульвар. Предварительно установлено, что 28-летний житель Березовского района начал конфликт с военнослужащими ТЦК и СП во время проверки документов.

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Мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия, предварительно, травматического действия, после чего скрылся".

 

Детали: Сообщается, что пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

 

Правонарушителя задержали оперативники территориального подразделения полиции. Мужчина передан следователям СБУ.

ТЦКОдессачрезвычайное происшествие
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