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Війна 2025

Папа Римський перебуває в критичному стані – Ватикан

Катерина ТищенкоСубота, 22 лютого 2025, 22:09
Папа Римський перебуває в критичному стані – Ватикан
Папа Франциск 12 лютого 2025 року, фото AFP via Getty Images

Папа Римський Франциск перебуває в критичному стані, йому було проведено переливання крові, також він отримує кисневу терапію.

Джерело: Vatican News

Дослівно: "Стан Святішого Отця залишається критичним, тому, як пояснили вчора лікарі, Папа не є поза небезпекою. Про це йдеться у повідомленні для журналістів, яке ввечері, 22 лютого 2025 р. поширила пресслужба Святого Престолу.

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Інформуючи про стан Святішого Отця, який від 14 лютого госпіталізований у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, де йому діагностовано двосторонню пневмонію, комюніке повідомляє, що вранці у Папи Франциска стався тривалий астматичний респіраторний криз, який також вимагав застосування високопоточного кисню. Аналізи крові також показали тромбоцитопенію, пов'язану з анемією, що вимагало застосування переливання крові".

Деталі: Разом з тим, зазначається, що Папа "перебуває в бадьорому стані і провів день в кріслі, хоча почувається гірше, ніж напередодні".

"На даний момент прогноз стриманий", – йдеться у повідомленні.

Папа Римський
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