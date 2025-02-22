Папа Римский находится в критическом состоянии – Ватикан

Папа Римский Франциск находится в критическом состоянии, ему было проведено переливание крови, также он получает кислородную терапию.

Источник: Vatican News

Дословно: "Состояние Святейшего Отца остается критическим, поэтому, как объяснили вчера врачи, Папа не вне опасности. Об этом говорится в сообщении для журналистов, которое вечером, 22 февраля 2025 г. распространила пресс-служба Святого Престола.

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Информируя о состоянии Святейшего Отца, который с 14 февраля госпитализирован в римской больнице им. Агостино Джемелли, где ему диагностирована двусторонняя пневмония, коммюнике сообщает, что утром у Папы Франциска произошел длительный астматический респираторный криз, который также требовал применения высокопоточного кислорода. Анализы крови также показали тромбоцитопению, связанную с анемией, что требовало применения переливания крови".

Детали: Вместе с тем, отмечается, что Папа "находится в бодром состоянии и провел день в кресле, хотя чувствует себя хуже, чем накануне".

"На данный момент прогноз сдержанный", - говорится в сообщении.