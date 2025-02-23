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Війна 2025

Рубіо: ХАМАС буде знищено, якщо не звільнить усіх заручників

Іван Д'яконовНеділя, 23 лютого 2025, 02:29
Рубіо: ХАМАС буде знищено, якщо не звільнить усіх заручників
Фото: Getty Images

Державний секретар США Марко Рубіо різко засудив дії угруповання ХАМАС і заявив, що воно буде "знищене", якщо не звільнить усіх заручників, які залишаються у полоні в Секторі Гази.

Джерело: Рубіо в соцмережі X

Пряма мова: "Поводження ХАМАСу із заручниками, включаючи жорстоке вбивство сім'ї Бібас, ще більше ілюструє їхню жорстокість і є ще однією причиною, чому ми говоримо, що ці терористи повинні негайно звільнити всіх заручників або бути знищеними".

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Близький СхідСША
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