Рубіо: ХАМАС буде знищено, якщо не звільнить усіх заручників

Державний секретар США Марко Рубіо різко засудив дії угруповання ХАМАС і заявив, що воно буде "знищене", якщо не звільнить усіх заручників, які залишаються у полоні в Секторі Гази.

Джерело: Рубіо в соцмережі X

Пряма мова: "Поводження ХАМАСу із заручниками, включаючи жорстоке вбивство сім'ї Бібас, ще більше ілюструє їхню жорстокість і є ще однією причиною, чому ми говоримо, що ці терористи повинні негайно звільнити всіх заручників або бути знищеними".

Реклама:

Hamas’ treatment of hostages, including its brutal murder of the Bibas family, further illustrates their savagery and is yet another reason why we are saying these terrorists must release all of the hostages immediately or be destroyed.