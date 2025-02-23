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Война 2025

Рубио: ХАМАС будет уничтожен, если не освободит всех заложников

Иван ДьяконовВоскресенье, 23 февраля 2025, 02:29
Рубио: ХАМАС будет уничтожен, если не освободит всех заложников
Фото: Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио резко осудил действия группировки ХАМАС и заявил, что она будет "уничтожена", если не освободит всех заложников, которые остаются в плену в Секторе Газа.

Источник: Рубио в соцсети X

Прямая речь: "Обращение ХАМАСа с заложниками, включая жестокое убийство семьи Бибас, еще больше иллюстрирует их жестокость и является еще одной причиной, почему мы говорим, что эти террористы должны немедленно освободить всех заложников или быть уничтоженными".

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Ближний ВостокСША
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