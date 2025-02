Рубио: ХАМАС будет уничтожен, если не освободит всех заложников

Государственный секретарь США Марко Рубио резко осудил действия группировки ХАМАС и заявил, что она будет "уничтожена", если не освободит всех заложников, которые остаются в плену в Секторе Газа.

Источник: Рубио в соцсети X

Прямая речь: "Обращение ХАМАСа с заложниками, включая жестокое убийство семьи Бибас, еще больше иллюстрирует их жестокость и является еще одной причиной, почему мы говорим, что эти террористы должны немедленно освободить всех заложников или быть уничтоженными".

Hamas’ treatment of hostages, including its brutal murder of the Bibas family, further illustrates their savagery and is yet another reason why we are saying these terrorists must release all of the hostages immediately or be destroyed.