Рубио: ХАМАС будет уничтожен, если не освободит всех заложников
Воскресенье, 23 февраля 2025, 02:29
Государственный секретарь США Марко Рубио резко осудил действия группировки ХАМАС и заявил, что она будет "уничтожена", если не освободит всех заложников, которые остаются в плену в Секторе Газа.
Источник: Рубио в соцсети X
Прямая речь: "Обращение ХАМАСа с заложниками, включая жестокое убийство семьи Бибас, еще больше иллюстрирует их жестокость и является еще одной причиной, почему мы говорим, что эти террористы должны немедленно освободить всех заложников или быть уничтоженными".
Реклама:
Hamas’ treatment of hostages, including its brutal murder of the Bibas family, further illustrates their savagery and is yet another reason why we are saying these terrorists must release all of the hostages immediately or be destroyed.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 22, 2025
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка должна взять под контроль Газу, а палестинцам следует переселиться в другие места.
- Госсекретарь Рубио поддержал план Трампа по захвату сектора Газа, заявив, что палестинский анклав должен быть освобожден от исламистской группировки ХАМАС.
- 10 февраля Трамп заявил, что по его плану, который предусматривает взятие под контроль этой ближневосточной территории, палестинцы не будут иметь права на возвращение в Газу.