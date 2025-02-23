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Україна залучатиме приватний сектор до виробництва вибухівки та надасть гранти – Федоров

Іван Д'яконовНеділя, 23 лютого 2025, 04:38
Україна залучатиме приватний сектор до виробництва вибухівки та надасть гранти – Федоров
Фото: УП

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров під час Defence Tech Innovation Forum заявив, що Україна залучатиме приватні компанії до виробництва вибухівки та боєприпасів, надаючи їм фінансову підтримку у вигляді грантів.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: За словами міністра, для реалізації цієї ініціативи була проведена підготовча робота, зокрема усунені бюрократичні бар’єри для виробників.

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Пряма мова: "По-перше, ми відкрили ринок, дозволили виробляти порох для приватного сектору і боєприпаси. По-друге, дозволили завозити різні компоненти для виробництва. І наступний крок – це фінансова підтримка. Гранти – це найкращий підхід, і ми дуже швидко це запустимо".

Деталі: Федоров підкреслив, що держава також розробила програму, яка дозволить приватним компаніям, які виготовляють порох, приєднатися до виробництва. Федоров зазначив, що одним із головних завдань є безпечне розміщення таких підприємств, зокрема їх розташування на відстані від населених пунктів.

"Вимоги для отримання ліцензії, за замовчуванням створити безпечні умови для виробництва. Воно повинно бути якомога далі від проживання людей, певні умови щодо безпеки. Ці умови будуть створені", – заявив очільник Мінцифри.

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На запитання кореспондента, де українським виробникам шукати сировину, враховуючи світову нестачу речовин для виробництва вибухівки, Федоров відповів, що українські "підприємці мають різні технології, щодо виробництва. І вони розуміють, де брати, і що потрібно додатково в ланцюжку побудови для виробництва". 

Пряма мова: "Тому, дивіться, немає проблеми, яку не можуть вирішити українські підприємці. Окрім цього вітчизняні компанії працюють над інноваційними видами вибухівки".

Передісторія: 

  • На початку жовтня 2024 року Михайло Федоров на саміті Defense Tech Valley заявив, що Україна зробила дерегуляцію ринку вибухових речовин та зробила можливість маскувати заводи через треті компанії і готується видавати гранти на порохові заводи.

зброяОПКФедоров
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