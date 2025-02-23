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Война 2025

Украина будет привлекать частный сектор к производству взрывчатки и предоставит гранты – Федоров

Иван ДьяконовВоскресенье, 23 февраля 2025, 04:38
Украина будет привлекать частный сектор к производству взрывчатки и предоставит гранты – Федоров
Фото: УП

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров во время Defence Tech Innovation Forum заявил, что Украина будет привлекать частные компании к производству взрывчатки и боеприпасов, предоставляя им финансовую поддержку в виде грантов.

Источник: "Суспільне"

Детали: По словам министра, для реализации этой инициативы была проведена подготовительная работа, в частности устранены бюрократические барьеры для производителей.

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Прямая речь: "Во-первых, мы открыли рынок, позволили производить порох для частного сектора и боеприпасы. Во-вторых, позволили завозить различные компоненты для производства. И следующий шаг – это финансовая поддержка. Гранты – это лучший подход, и мы очень быстро это запустим".

Детали: Федоров подчеркнул, что государство также разработало программу, которая позволит частным компаниям, которые изготавливают порох, присоединиться к производству. Федоров отметил, что одной из главных задач является безопасное размещение таких предприятий, в частности их расположение на расстоянии от населенных пунктов.

"Требования для получения лицензии, по умолчанию создать безопасные условия для производства. Оно должно быть как можно дальше от проживания людей, определенные условия по безопасности. Эти условия будут созданы", – заявил глава Минцифры.

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На вопрос корреспондента, где украинским производителям искать сырье, учитывая мировую нехватку веществ для производства взрывчатки, Федоров ответил, что украинские "предприниматели имеют различные технологии, по производству. И они понимают, где брать, и что нужно дополнительно в цепочке построения для производства". 

Прямая речь: "Поэтому, смотрите, нет проблемы, которую не могут решить украинские предприниматели. Кроме этого отечественные компании работают над инновационными видами взрывчатки".

Предыстория:

  • В начале октября 2024 года Михаил Федоров на саммите Defense Tech Valley заявил, что Украина сделала дерегуляцию рынка взрывчатых веществ и сделала возможным маскировать заводы через третьи компании и готовится выдавать гранты на пороховые заводы.

оружиеВПКФедоров
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