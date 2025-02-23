Стрілянина на базі ВПС США в Нью-Мексико: один військовий загинув, ще один поранений

В США на військово-повітряній базі Кіртленд у місті Альбукерке, штат Нью-Мексико, сталася стрілянина, внаслідок якої загинув один військовослужбовець, а ще один отримав поранення. Військові запевняють, що інцидент не був терактом або нападом сторонніх осіб.

Джерело: Associated Press

Деталі: За даними військових, сили безпеки відреагували на стрілянину біля одного з входів на базу приблизно о 2-й годині ночі (за місцевим часом) в суботу. Один військовослужбовець загинув на місці, інший отримав поранення в руку та був доставлений до лікарні.

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Пізніше стало відомо, що стрілянина сталася після "переслідування за межами бази". Військові наголосили, що загрози для громадськості не було.

Речник ВПС США відмовився уточнити, чи був стрілець або стрільці також військовослужбовцями. Імена загиблого та пораненого не розголошуються.

Дослівно: "Розслідуванням інциденту займається Управління спеціальних розслідувань ВПС США.

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Поліція Альбукерке не розшукує жодних підозрюваних, що підтвердив речник місцевої поліції Гілберт Галлегос".