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Война 2025

Стрельба на базе ВВС США в Нью-Мексико: один военный погиб, еще один ранен

Иван ДьяконовВоскресенье, 23 февраля 2025, 05:21
Стрельба на базе ВВС США в Нью-Мексико: один военный погиб, еще один ранен
Фото: AP

В США на военно-воздушной базе Киртленд в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, произошла стрельба, в результате которой погиб один военнослужащий, а еще один получил ранения. Военные уверяют, что инцидент не был терактом или нападением посторонних лиц.

Источник: Associated Press

Детали: По данным военных, силы безопасности отреагировали на стрельбу у одного из входов на базу примерно в 2 часа ночи (по местному времени) в субботу. Один военнослужащий погиб на месте, другой получил ранение в руку и был доставлен в больницу.

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Позже стало известно, что стрельба произошла после "преследования за пределами базы". Военные отметили, что угрозы для общественности не было.

Представитель ВВС США отказался уточнить, был ли стрелок или стрелки также военнослужащими. Имена погибшего и раненого не разглашаются.

Дословно: "Расследованием инцидента занимается Управление специальных расследований ВВС США.

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Полиция Альбукерке не разыскивает никаких подозреваемых, что подтвердил представитель местной полиции Гилберт Галлегос".

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