Естонія відправляє Україні тисячі артснарядів та продуктових наборів

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал повідомив, що його країна передає Україні новий пакет військової допомоги.

Джерело: Міхал у Х (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Він зазначив, що для зміцнення позицій України та посилення тиску на Росію Естонія відправляє 10 тисяч артилерійських боєприпасів та 750 тисяч продуктових наборів для українських бійців.

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"За першої ж можливості до цього додасться продукція власної оборонної промисловості на суму понад 100 мільйонів євро", – додав Міхал, підкресливши, що Україна завжди може розраховувати на підтримку Естонії.

Раніше в Естонії запевнили, що в 2026 році витрати на оборону країни перевищать 4% ВВП.

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