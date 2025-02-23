Естонія відправляє Україні тисячі артснарядів та продуктових наборів
Неділя, 23 лютого 2025, 10:42
Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал повідомив, що його країна передає Україні новий пакет військової допомоги.
Джерело: Міхал у Х (Twitter), "Європейська правда"
Деталі: Він зазначив, що для зміцнення позицій України та посилення тиску на Росію Естонія відправляє 10 тисяч артилерійських боєприпасів та 750 тисяч продуктових наборів для українських бійців.
Реклама:
"За першої ж можливості до цього додасться продукція власної оборонної промисловості на суму понад 100 мільйонів євро", – додав Міхал, підкресливши, що Україна завжди може розраховувати на підтримку Естонії.
Раніше в Естонії запевнили, що в 2026 році витрати на оборону країни перевищать 4% ВВП.
Читайте також: Трамп вимагає 5%: як країни НАТО збільшували свої витрати на оборону і що буде далі.