Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Естонія відправляє Україні тисячі артснарядів та продуктових наборів

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоНеділя, 23 лютого 2025, 10:42
Естонія відправляє Україні тисячі артснарядів та продуктових наборів
фото: Міхал

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал повідомив, що його країна передає Україні новий пакет військової допомоги.

Джерело: Міхал у Х (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Він зазначив, що для зміцнення позицій України та посилення тиску на Росію Естонія відправляє 10 тисяч артилерійських боєприпасів та 750 тисяч продуктових наборів для українських бійців.

Реклама:

"За першої ж можливості до цього додасться продукція власної оборонної промисловості на суму понад 100 мільйонів євро", – додав Міхал, підкресливши, що Україна завжди може розраховувати на підтримку Естонії.

Раніше в Естонії запевнили, що в 2026 році витрати на оборону країни перевищать 4% ВВП.

Читайте також: Трамп вимагає 5%: як країни НАТО збільшували свої витрати на оборону і що буде далі.

Естоніядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Вибори в Німеччині: Мерц стане новим канцлером, в ультраправих історичний результат – екзитпол
У Трампа заявили, що "стамбульська угода" може бути орієнтиром для завершення війни
Україна має альтернативу Starlink – Умєров
На окупованих територіях України корисних копалин на $350 мільярдів – Свириденко
ЗМІ: Україна проти вимоги США створити фонд на $500 млрд за угодою про надра
У Німеччині проходять вибори, що ведуть до зміни влади
Усі новини...
Естонія
Естонія надсилає Україні новий пакет військової допомоги
Каллас вважає, що будь-яка мирна угода, укладена без України та ЄС, приречена на провал
В Естонії хотіли б, щоб Трамп інвестував у їхні рідкісноземельні метали
Останні новини
20:53
І словом, і ділом: як світовий спорт виступив єдиним фронтом проти Росії
20:45
Зеленський не вважає, що через арешт генералів втрачається довіра між владою й військовими
20:13
футбол"Динамо" обіграло "Карпати" в чемпіонаті України
20:03
Спецпосланець Трампа: Якщо буде мирна угода, компанії США зможуть вести бізнес у Росії
19:41
Вибори в Німеччині: Мерц стане новим канцлером, в ультраправих історичний результат – екзитпол
19:38
Єврорада збереться на екстрений саміт щодо "довгострокової безпеки України"
19:18
Зеленський: Заморожені російські активи – це наші гроші
19:11
У Трампа заявили, що "стамбульська угода" може бути орієнтиром для завершення війни
19:02
Кожен п'ятий підліток в Україні зазнавав цькування онлайн: результати опитування ЮНІСЕФ
18:52
Єрмак повідомив про конструктивні переговори зі США щодо "угоди про надра"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: