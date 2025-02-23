Эстония отправляет Украине тысячи артснарядов и продуктовых наборов
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что его страна передает Украине новый пакет военной помощи.
Источник: Михал в Х (Twitter), "Европейская правда"
Детали: Он отметил, что для укрепления позиций Украины и усиления давления на Россию Эстония отправляет 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для украинских бойцов.
"При первой возможности к этому добавится продукция собственной оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро", – добавил Михал, подчеркнув, что Украина всегда может рассчитывать на поддержку Эстонии.
Ранее в Эстонии заверили, что в 2026 году расходы на оборону страны превысят 4% ВВП.
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