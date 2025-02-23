Эстония отправляет Украине тысячи артснарядов и продуктовых наборов

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что его страна передает Украине новый пакет военной помощи.

Источник: Михал в Х (Twitter), "Европейская правда"

Детали: Он отметил, что для укрепления позиций Украины и усиления давления на Россию Эстония отправляет 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для украинских бойцов.

Реклама:

"При первой возможности к этому добавится продукция собственной оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро", – добавил Михал, подчеркнув, что Украина всегда может рассчитывать на поддержку Эстонии.

Ранее в Эстонии заверили, что в 2026 году расходы на оборону страны превысят 4% ВВП.

Читайте также: Трамп требует 5%: как страны НАТО увеличивали свои расходы на оборону и что будет дальше.