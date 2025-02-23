ЗМІ: Україна проти вимоги США створити фонд на $500 млрд за угодою про надра

Україна відмовилася від вимоги США щодо створення фонду у розмірі 500 мільярдів доларів, який був би частиною угоди про надання Вашингтону частки від мінеральних ресурсів країни.

Джерело: Bloomberg з посиланням на українського посадовця, "Європейська правда"

Деталі: Цей фонд мав би компенсувати США допомогу, яку вони надали для боротьби з російською агресією. Україна стверджує, що фактична сума виділеної допомоги приблизно в п'ять разів менша і становить понад 90 мільярдів доларів, сказав співрозмовник агентству на умовах анонімності.

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Інша особа, знайома з ходом переговорів, повідомила, що сторонам потрібно більше часу для завершення угоди, оскільки поточний проєкт, запропонований США, містить деякі сумнівні елементи, і президент України Володимир Зеленський не готовий його затвердити.

Президент США Дональд Трамп чинить тиск на Зеленського, щоб той прийняв угоду. У суботу він заявив, що дві країни "дуже близькі" до досягнення домовленості.

Міністр фінансів США Скотт Бессент написав у суботу в Financial Times, що угода передбачає, що доходи, отримані урядом у Києві від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів, будуть спрямовані до фонду, орієнтованого на довгострокову реконструкцію та розвиток України, в якому США матимуть економічні та управлінські права.

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Це забезпечить прозорість, підзвітність та корпоративне управління, необхідні для залучення приватних інвестицій, пише Бессент.

"Давайте також чітко визначимо, чим це не є. США не будуть вступати у власність фізичних активів в Україні. Вони також не обтяжуватимуть Україну ще більшим боргом" – написав Бессент.

Українські посадовці обговорили потенційну угоду про видобуток корисних копалин зі спеціальним посланником США Кітом Келлоггом під час його візиту до Києва цього тижня, після того, як Зеленський відхилив початкову пропозицію Вашингтона на початку місяця.

Відсутність гарантій майбутньої військової та фінансової допомоги з боку США залишається каменем спотикання в переговорах, сказав український урядовець.

В інтерв'ю Bloomberg Television на початку цього тижня Бессент заявив, що угода щодо корисних копалин закладе основу для висунутого Трампом плану завершення війни шляхом прив'язки України до США через економічні зв'язки, забезпечуючи таким чином безпековий щит.

Тиск США на Україну з метою підписання угоди відбувається на тлі низки заяв Трампа, які поставили Зеленського в незручне становище.

Президент США також дав зрозуміти, що хоче домовитися з Москвою про те, як покласти край війні без України за столом переговорів, і назвав демократично обраного Зеленського "диктатором" з рейтингом схвалення 4%.

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