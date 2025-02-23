Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

СМИ: Украина против требования США создать фонд на $500 млрд по соглашению о недрах

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 23 февраля 2025, 12:20
СМИ: Украина против требования США создать фонд на $500 млрд по соглашению о недрах
фото Getty Images

Украина отказалась от требования США о создании фонда в размере 500 миллиардов долларов, который был бы частью соглашения о предоставлении Вашингтону доли от минеральных ресурсов страны.

Источник: Bloomberg со ссылкой на украинского чиновника, "Европейская правда"

Детали: Этот фонд должен был бы компенсировать США помощь, которую они предоставили для борьбы с российской агрессией. Украина утверждает, что фактическая сумма выделенной помощи примерно в пять раз меньше и составляет более 90 миллиардов долларов, сказал собеседник агентству на условиях анонимности.

Реклама:

Другое лицо, знакомое с ходом переговоров, сообщило, что сторонам нужно больше времени для завершения сделки, поскольку текущий проект, предложенный США, содержит некоторые сомнительные элементы, и президент Украины Владимир Зеленский не готов его утвердить.

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Зеленского, чтобы тот принял соглашение. В субботу он заявил, что две страны "очень близки" к достижению договоренности.

Министр финансов США Скотт Бессент написал в субботу в Financial Times, что соглашение предусматривает, что доходы, полученные правительством в Киеве от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, будут направлены в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, в котором США будут иметь экономические и управленческие права.

РЕКЛАМА:

Это обеспечит прозрачность, подотчетность и корпоративное управление, необходимые для привлечения частных инвестиций, пишет Бессент.

"Давайте также четко определим, чем это не является. США не будут вступать в собственность физических активов в Украине. Они также не будут обременять Украину еще большим долгом", – написал Бессент.

Украинские чиновники обсудили потенциальное соглашение о добыче полезных ископаемых со специальным посланником США Китом Келлоггом во время его визита в Киев на этой неделе, после того, как Зеленский отклонил первоначальное предложение Вашингтона в начале месяца.

Отсутствие гарантий будущей военной и финансовой помощи со стороны США остается камнем преткновения в переговорах, сказал украинский чиновник.

В интервью Bloomberg Television в начале этой недели Бессент заявил, что соглашение по полезным ископаемым заложит основу для выдвинутого Трампом плана завершения войны путем привязки Украины к США через экономические связи, обеспечивая таким образом щит безопасности.

Давление США на Украину с целью подписания соглашения происходит на фоне ряда заявлений Трампа, которые поставили Зеленского в неудобное положение.

Президент США также дал понять, что хочет договориться с Москвой о том, как положить конец войне без Украины за столом переговоров, и назвал демократически избранного Зеленского "диктатором" с рейтингом одобрения 4%.

Читайте также: Выжить в эпоху Трампа. Почему пылают отношения с США и что стоит делать Украине

СШАНадра
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
СМИ: Украина против требования США создать фонд на $500 млрд по соглашению о недрах
В Германии проходят выборы, ведущие к смене власти
Рекордная атака дронов: россияне запустили 267 беспилотников по Украине – 138 были сбиты
Украина будет привлекать частный сектор к производству взрывчатки и предоставит гранты – Федоров
Трамп: США близки к подписанию соглашения с Украиной о природных ресурсах
фотоВ Вашингтоне проходит демонстрация в поддержку Украины
Все новости...
Полиция показала последствия дроновой атаки РФ по Киевской области
Эстония отправляет Украине тысячи артснарядов и продуктовых наборов
Поврежденная "Новая почта" и обломки дрона в ботсаду - последствия шестичасовой атаки РФ на Киев
Зеленский: РФ запустила за неделю тысячи КАБов и дронов
Последние новости
13:28
Сибига: Избегание называть Россию агрессором не меняет того, что она им является
13:14
фотоИз-за атаки "Шахедов" возле Одессы пострадали три человека
12:58
Экономика Южной Африки под угрозой из-за отключения света
12:39
Осуществили мечту защитницы Мариуполя: украинские полярники подняли над Антарктидой флаг "Азова"
12:31
Спутниковый шантаж: что будет, если Starlink в Украине отключат
12:20
СМИ: Украина против требования США создать фонд на $500 млрд по соглашению о недрах
12:09
В Киеве ухудшается качество воздуха: на левом берегу уровень загрязнения "очень высок"
11:54
В Швейцарии предположили, что могли бы отправить в Украину 200 миротворцев
11:42
видеоЗеленский: РФ запустила за неделю тысячи КАБов и дронов
11:38
Одноклассники, родственники и соседи: в Индии задержали 58 мужчин по делу об изнасиловании подростки
Все новости...
Реклама:
Реклама: