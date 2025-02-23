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Війна 2025

Перепалка Зеленського і Трампа, європейські миротворці, розмови про вибори. Новий випуск УП Тиждень

Українська правда, Роман ПетренкоНеділя, 23 лютого 2025, 15:30
Перепалка Зеленського і Трампа, європейські миротворці, розмови про вибори. Новий випуск УП Тиждень
УП

Дивіться у новому випуску:

▪️Чи перекриють США постачання зброї? - говоримо про це з кореспондентом Голосу Америки Остапом Яришем.

▪️Зеленський - диктатор і посередній комік, Трамп - жертва російської пропаганди. Як розвивався конфлікт між Україною та її головним союзником у війні і з чим поїхав додому генерал Келлог?

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▪️Британсько-французький миротворчий контингент. За яких умов і з якою місією до України можуть зайти європейські миротворці?

▪️Росіяни беруть під вогневий контроль українську логістику на Курщині.

▪️Вибори в Україні й вибори у головного союзника після США.

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ЗеленськийТрамп
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