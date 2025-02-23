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Война 2025

Перепалка Зеленского и Трампа, европейские миротворцы, разговоры о выборах. Новый выпуск УП Неделя

Украинская правда, Роман ПетренкоВоскресенье, 23 февраля 2025, 15:30
Перепалка Зеленского и Трампа, европейские миротворцы, разговоры о выборах. Новый выпуск УП Неделя
УП

Смотрите в новом выпуске:

▪️Чи перекроют ли США поставки оружия? - говорим об этом с корреспондентом Голоса Америки Остапом Яришем.

▪️Зеленський - диктатор и посредственный комик, Трамп - жертва российской пропаганды. Как развивался конфликт между Украиной и ее главным союзником в войне и с чем уехал домой генерал Келлог?

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▪️Британсько-французский миротворческий контингент. При каких условиях и с какой миссией в Украину могут зайти европейские миротворцы?

▪️Росіяни берут под огневой контроль украинскую логистику на Курщине.

▪️Вибори в Украине и выборы у главного союзника после США.

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ЗеленскийТрамп
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