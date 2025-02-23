Перепалка Зеленского и Трампа, европейские миротворцы, разговоры о выборах. Новый выпуск УП Неделя
Воскресенье, 23 февраля 2025, 15:30
Смотрите в новом выпуске:
▪️Чи перекроют ли США поставки оружия? - говорим об этом с корреспондентом Голоса Америки Остапом Яришем.
▪️Зеленський - диктатор и посредственный комик, Трамп - жертва российской пропаганды. Как развивался конфликт между Украиной и ее главным союзником в войне и с чем уехал домой генерал Келлог?
Реклама:
▪️Британсько-французский миротворческий контингент. При каких условиях и с какой миссией в Украину могут зайти европейские миротворцы?
▪️Росіяни берут под огневой контроль украинскую логистику на Курщине.
▪️Вибори в Украине и выборы у главного союзника после США.
РЕКЛАМА: