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Війна 2025

Зеленський вказав на небезпеку заяв щодо нерозширення НАТО: Привіт Фіцо і Орбану

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоНеділя, 23 лютого 2025, 18:47
Зеленський вказав на небезпеку заяв щодо нерозширення НАТО: Привіт Фіцо і Орбану
Володимир Зеленський, фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський вказав на небезпеку заяв про те, що російська агресія проти України нібито була спровокована введенням Росії в оману щодо нерозширення НАТО.

Джерело: Зеленський під час пресконференції в неділю, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Президент зазначив, що на неприпустимість розширення НАТО на схід розповідають люди з оточення угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана президенту США Дональда Трампа.

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Він сказав, що заяви про те, що агресію РФ проти України нібито спровокувало розширення НАТО є небезпечними.

"Яким чином Угорщина, яка отримала членство в НАТО в 1999 році і входила в список країн, на яких не повинно було розповсюджуватись розширення НАТО, яким чином сьогодні лідер Угорщини не боїться піднімати це питання?", – сказав Зеленський.

За його словами, серед списку країн, які на думку кремлівського правителя Владіміра Путіна не повинні бути в НАТО є Угорщина, Чехія, Болгарія, Румунія, країни Балтії і Словаччина.

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Пряма мова: "Великий привіт Фіцо і Орбану. Чи це не ризик зараз все це робити? Чи це не ризик до їх суспільств і їх країн? І чи не ризик, що всі ці країни, які стали членами НАТО після тих чи інших домовленостей Радянського Союзу і США, що вони всі сьогодні можуть бути, якщо Україна не вистоїть під ударом?".

Що передувало: Нещодавно словацький прем'єр Роберт Фіцо фактично виправдав російську агресію проти України, бо, за його словами, у Росії були серйозні причини для цього з погляду безпеки, оскільки її тривалий час вводили в оману щодо питання розширення НАТО.

Зазначимо, прем’єр Словаччини і раніше повторював російський наратив про причини війни в Україні, зокрема заяву Путіна про те, що нинішній український уряд керує нацистською державою.

ЗеленськийФіцоОрбанНАТО
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