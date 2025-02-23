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Война 2025

Зеленский указал на опасность заявлений о нерасширении НАТО: Привет Фицо и Орбану

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 февраля 2025, 18:47
Зеленский указал на опасность заявлений о нерасширении НАТО: Привет Фицо и Орбану
Владимир Зеленский, фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский указал на опасность заявлений о том, что российская агрессия против Украины якобы была спровоцирована введением России в заблуждение относительно нерасширения НАТО.

Источник: Зеленский во время пресс-конференции в воскресенье, сообщает "Европейская правда"

Детали: Президент отметил, что о недопустимости расширения НАТО на восток рассказывают люди из окружения венгерского премьер-министра Виктора Орбана президенту США Дональду Трампу.

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Он сказал, что заявления о том, что агрессию РФ против Украины якобы спровоцировало расширение НАТО являются опасными.

"Каким образом Венгрия, которая получила членство в НАТО в 1999 году и входила в список стран, на которых не должно было распространяться расширение НАТО, каким образом сегодня лидер Венгрии не боится поднимать этот вопрос?", – сказал Зеленский.

По его словам, среди списка стран, которые по мнению кремлевского правителя Владимира Путина не должны быть в НАТО есть Венгрия, Чехия, Болгария, Румыния, страны Балтии и Словакия.

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Прямая речь: "Большой привет Фицо и Орбану. Это не риск сейчас все это делать? Это не риск к их обществам и их странам? И не риск, что все эти страны, которые стали членами НАТО после тех или иных договоренностей Советского Союза и США, что они все сегодня могут быть, если Украина не выстоит, под ударом или оккупацией?".

Что предшествовало: Недавно словацкий премьер Роберт Фицо фактически оправдал российскую агрессию против Украины, потому что, по его словам, у России были серьезные причины для этого с точки зрения безопасности, поскольку ее долгое время вводили в заблуждение относительно вопроса расширения НАТО.

Отметим, премьер Словакии и ранее повторял российский нарратив о причинах войны в Украине, в частности заявление Путина о том, что нынешнее украинское правительство руководит нацистским государством.

ЗеленскийФицоОрбанНАТО
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