24 лютого в Україні від 14° морозу до 8° тепла

У понеділок 24 лютого вночі температура в Україні сягатиме 14° морозу, вдень у західних областях – до 8° тепла.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 24 лютого, Укргідрометцентр

Деталі: В Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

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Температура вночі 9-14° морозу, вдень від 3 морозу до 2° тепла, на сході країни 2-7° морозу; у західних областях вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-14° морозу, вдень від 3 морозу до 2° тепла; у Києві вночі 10-12° морозу, вдень близько 0°.