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Война 2025

24 февраля в Украине от 14° мороза до 8° тепла

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 февраля 2025, 23:00
24 февраля в Украине от 14° мороза до 8° тепла
иллюстративное фото Pixabay

В понедельник 24 февраля ночью температура в Украине будет достигать 14° мороза, днем в западных областях – до 8° тепла.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 24 февраля, Укргидрометцентр
прогноз погоды на 24 февраля, Укргидрометцентр

Детали: В Украине переменная облачность. Без осадков, только в восточных областях небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

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Температура ночью 9-14° мороза, днем от 3 мороза до 2° тепла, на востоке страны 2-7° мороза; в западных областях ночью 5-10° мороза, днем 3-8° тепла.

В Киеве и области переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 9-14° мороза, днем от 3 мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 10-12° мороза, днем около 0°.

погода
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