У день візиту в Київ європолітиків по всій Україні оголошували повітряну тривогу

У понеділок 24 лютого на всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал"; вона тривала 25 хвилин.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах, мапа тривог

Дослівно ПС: "Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!".

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Нагадаємо: У річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбувається пленарне засідання форуму "Підтримай Україну" за участі керівництва ЄС та європейських політиків.