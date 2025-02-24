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Война 2025

В день визита в Киев европолитиков по всей Украине объявляли воздушную тревогу

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 февраля 2025, 11:29
В день визита в Киев европолитиков по всей Украине объявляли воздушную тревогу
фото Getty Images

В понедельник 24 февраля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета в России потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал"; она длилась 25 минут.

Источник: Воздушные силы в соцсетях, карта тревог

Дословно ВС: "Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!".

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Напомним: В годовщину полномасштабного вторжения России в Украину проходит пленарное заседание форума "Поддержи Украину" с участием руководства ЕС и европейских политиков.

воздушная тревога
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