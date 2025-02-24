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Зеленський: Кроком до завершення війни може стати звільнення всіх українських полонених

Альона Мазуренко Понеділок, 24 лютого 2025, 11:33
Зеленський: Кроком до завершення війни може стати звільнення всіх українських полонених
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що сигналом про мир від окупантів може стати звільнення всіх українських полонених. За його словами, Україна готова до обміну "всіх на всіх".

Джерело: президент на Міжнародному саміті підтримки України, який проходить у Києві за участі низки партнерів у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії

Пряма мова: "Завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації, бо довіри до Росії немає. І треба ситуації, які говорять про завершення війни. Реальна ситуація.

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І зараз таким кроком може стати звільнення полонених. Тисяч, саме тисяч людей, які утримуються в Росії. І частина з них не тільки з 2022 року, а значно раніше ще з 2014 року. Росія повинна відпустити українців. Україна готова вдо обміну всіх на всіх і це справедливий варіант".

Деталі: Щодо перемовин, за словами Зеленського, війна триває проти України і тому Україна має бути за столом перемовин разом з Європою: "Стратегічною мішенню Росії є саме Європа, європейський спосіб життя, а отже її безпека та доля Європи не може визначатися без Європи".

Пряма мова: "Україна, Європа разом з Америкою ми маємо бути за столом перемовин навпроти Росії, щоб необхідність миру не була знову заговорена обіцянками про нормалізацію, перезагрузку чи замирення".

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Також президент вважає, що Україна з партнерами буде змушена "будувати НАТО всередині країни", якщо Україну не візьмуть в Альянс.

На його думку, Україна заслуговує на членство в ЄС та НАТО.

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