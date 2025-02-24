Зеленський: Кроком до завершення війни може стати звільнення всіх українських полонених

Президент Володимир Зеленський вважає, що сигналом про мир від окупантів може стати звільнення всіх українських полонених. За його словами, Україна готова до обміну "всіх на всіх".

Джерело: президент на Міжнародному саміті підтримки України, який проходить у Києві за участі низки партнерів у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії

Пряма мова: "Завершення війни має починатися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації, бо довіри до Росії немає. І треба ситуації, які говорять про завершення війни. Реальна ситуація.

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І зараз таким кроком може стати звільнення полонених. Тисяч, саме тисяч людей, які утримуються в Росії. І частина з них не тільки з 2022 року, а значно раніше ще з 2014 року. Росія повинна відпустити українців. Україна готова вдо обміну всіх на всіх і це справедливий варіант".

Деталі: Щодо перемовин, за словами Зеленського, війна триває проти України і тому Україна має бути за столом перемовин разом з Європою: "Стратегічною мішенню Росії є саме Європа, європейський спосіб життя, а отже її безпека та доля Європи не може визначатися без Європи".

Пряма мова: "Україна, Європа разом з Америкою ми маємо бути за столом перемовин навпроти Росії, щоб необхідність миру не була знову заговорена обіцянками про нормалізацію, перезагрузку чи замирення".

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Також президент вважає, що Україна з партнерами буде змушена "будувати НАТО всередині країни", якщо Україну не візьмуть в Альянс.

На його думку, Україна заслуговує на членство в ЄС та НАТО.