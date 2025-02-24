Зеленский: Шагом к завершению войны может стать освобождение всех украинских пленных

Президент Владимир Зеленский считает, что сигналом о мире от оккупантов может стать освобождение всех украинских пленных. По его словам, Украина готова к обмену "всех на всех".

Источник: президент на Международном саммите поддержки Украины, который проходит в Киеве с участием ряда партнеров в третью годовщину полномасштабного вторжения России

Прямая речь: "Завершение войны должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации, потому что доверия к России нет. И надо ситуации, которые говорят о завершении войны. Реальная ситуация.

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И сейчас таким шагом может стать освобождение пленных. Тысяч, именно тысяч людей, которые удерживаются в России. И часть из них не только с 2022 года, а значительно раньше еще с 2014 года. Россия должна отпустить украинцев. Украина готова к обмену всех на всех и это справедливый вариант".

Детали: Относительно переговоров, по словам Зеленского, война продолжается против Украины и поэтому Украина должна быть за столом переговоров вместе с Европой: "Стратегической мишенью России является именно Европа, европейский образ жизни, а значит ее безопасность и судьба Европы не может определяться без Европы".

Прямая речь: "Украина, Европа вместе с Америкой мы должны быть за столом переговоров напротив России, чтобы необходимость мира не была снова заговорена обещаниями о нормализации, перезагрузке или замирении".

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Также президент считает, что Украина с партнерами будет вынуждена "строить НАТО внутри страны", если Украину не возьмут в Альянс.

По его мнению, Украина заслуживает членства в ЕС и НАТО.