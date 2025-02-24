ДБР: Боєць-ігроман продав прилади нічного бачення і спустив гроші в онлайн-казино

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України викрили військовослужбовця однієї з частин, дислокованої в Сумській області, який привласнив прилади нічного бачення та бінокуляри загальною вартістю понад 4,5 млн гривень.

Джерело: ДБР

Деталі: Зазначається, що фігурант, відповідальний за матеріальне забезпечення, мав доступ до військового обладнання, яке зберігалося на складах. Наприкінці 2024 року він отримав зі складу прилади нічного бачення та бінокуляри для забезпечення боєготовності штурмової роти. Однак замість того, щоб передати їх військовим, вирішив продати.

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Зловмисник запропонував своєму знайомому придбати два прилади нічного бачення та два бінокуляри за понад 430 тисяч гривень для подальшого перепродажу. Він відправив обладнання поштою, а отримані кошти витратив на азартні ігри.

У Бюро кажуть, що завдяки своєчасним оперативним заходам вдалося знайти та повернути частину викраденого обладнання.

Військовослужбовцю повідомили про підозру у привласненні військового майна в умовах воєнного стану. Йому також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

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Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.