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Война 2025

ГБР: Боец-игроман продал приборы ночного видения и спустил деньги в онлайн-казино

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 февраля 2025, 11:44
ГБР: Боец-игроман продал приборы ночного видения и спустил деньги в онлайн-казино
фото ГБР

Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины разоблачили военнослужащего одной из частей, дислоцированной в Сумской области, который присвоил приборы ночного видения и бинокуляры общей стоимостью более 4,5 млн гривен.

Источник: ГБР

Детали: Отмечается, что фигурант, ответственный за материальное обеспечение, имел доступ к военному оборудованию, которое хранилось на складах. В конце 2024 года он получил со склада приборы ночного видения и бинокуляры для обеспечения боеготовности штурмовой роты. Однако вместо того, чтобы передать их военным, решил продать.

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Злоумышленник предложил своему знакомому приобрести два прибора ночного видения и два бинокуляра за более 430 тысяч гривен для дальнейшей перепродажи. Он отправил оборудование по почте, а полученные средства потратил на азартные игры.

В Бюро говорят, что благодаря своевременным оперативным мероприятиям удалось найти и вернуть часть похищенного оборудования.

Военнослужащему сообщили о подозрении в присвоении военного имущества в условиях военного положения. Ему также вручено ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей.

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

ГБР
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