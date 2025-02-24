Погода на вівторок: вночі морози, вдень мінімальне тепло

Вночі морози, вдень мінімальне тепло – погода на вівторок

В Україні у вівторок не очікується опадів, лише у східних областях місцями невеликий сніг. На дорогах країни, крім заходу та півдня, подекуди ожеледиця.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

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Деталі: Температура в західних, південно-західних областях та в Криму вночі 3-8° морозу, вдень 2-7° тепла. На решті території вночі 8-13° морозу, на північному сході країни до 16° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Лівобережі 2-7° морозу.

У Києві 25 лютого без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 25 лютого найвища температура вдень була 15,5° в 1990р., найнижча вночі -20,7 в 1917р.