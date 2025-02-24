Ночью морозы, днем минимальное тепло – погода на вторник

В Украине во вторник не ожидается осадков, лишь в восточных областях местами небольшой снег. На дорогах страны, кроме запада и юга, местами гололедица.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Температура в западных, юго-западных областях и в Крыму ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла. На остальной территории ночью 8-13° мороза, на северо-востоке страны до 16° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Левобережье 2-7° мороза.

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В Киеве 25 февраля без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 8-10° мороза, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в Киеве 25 февраля самая высокая температура днем была 15,5 в 1990г., самая низкая ночью -20,7° в 1917г.