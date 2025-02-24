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Зібрав "данину" на 1 мільйон із підлеглих: ДБР затримало підполковника

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 лютого 2025, 13:43
Зібрав данину на 1 мільйон із підлеглих: ДБР затримало підполковника
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру колишньому командиру дивізіону однієї з військових частин на Херсонському напрямку, який систематично вимагав гроші з підлеглих.

Джерело: ДБР, Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Південного регіону

Деталі: За даними слідства, зловмисник фактично "продавав" відпустки військовослужбовцям, а потім приховував їх відсутність від командування. Крім того, підполковник вимагав гроші у військових, погрожуючи їм покараннями за нібито порушення службової дисципліни.

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Підлеглі, які потрапляли на "гачок" командира, розраховувалися з ним не лише грошима, а й послугами, купували йому побутову та комп’ютерну техніку, а також речі для дітей.

За оперативними даними, у 2023-2024 роках посадовець у такий спосіб "заробив" майже 1 млн грн.

Завдяки співпраці з військовослужбовцями працівники ДБР викрили зловмисника.

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Посадовця затримали в Миколаєві, йому повідомлено про в одержанні хабаря в особливо великому розмірі та перевищенні службових повноважень.

За результатами проведених обшуків за місцями проживання та реєстрації, у підозрюваного знайдено та вилучено майно, незаконно отримане в якості неправомірної вигоди, та документи щодо його одержання.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 1 млн 200 тис. гривень.

ДБРкорупціяармія
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