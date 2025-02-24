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Собрал "дань" на 1 миллион с подчиненных: ГБР задержало подполковника

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 февраля 2025, 13:43
Собрал дань на 1 миллион с подчиненных: ГБР задержало подполковника
фото ГБР

Работники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении бывшему командиру дивизиона одной из воинских частей на Херсонском направлении, который систематически требовал деньги с подчиненных.

Источник: ГБР, Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

Детали: По данным следствия, злоумышленник фактически "продавал" отпуска военнослужащим, а затем скрывал их отсутствие от командования. Кроме того, подполковник требовал деньги у военных, угрожая им наказаниями за якобы нарушение служебной дисциплины.

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Подчиненные, которые попадали на "крючок" командира, рассчитывались с ним не только деньгами, но и услугами, покупали ему бытовую и компьютерную технику, а также вещи для детей.

По оперативным данным, в 2023-2024 годах чиновник таким образом "заработал" почти 1 млн грн.

Благодаря сотрудничеству с военнослужащими работники ГБР разоблачили злоумышленника.

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Подполковника задержали в Николаеве, ему сообщено о в получении взятки в особо крупном размере и превышении служебных полномочий.

По результатам проведенных обысков по месту жительства и регистрации, у подозреваемого найдено и изъято имущество, незаконно полученное в качестве неправомерной выгоды, и документы по его получению.

Суд избрал фигуранту меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн 200 тыс. гривен.

ГБРкоррупцияармия
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